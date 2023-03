Associazione Davide Astori, raccolta fondi per farmaco contro anemia falciforme

L’associazione Davide Astori, composta dai fratelli dello sfortunato capitano della Fiorentina morto il 4 marzo a Udine prima della sfida di Serie A, Marco e Bruno, e dal padre Renato, con la collaborazione della Fiorentina, in occasione del quinto anniversario della morte del difensore ha deciso di avviare una campagna di raccolta fondi destinata alla fornitura di un chemioterapico contro l’anemia falciforme, malattia molto diffusa in Africa. La raccolta fondi si trova sulla piattaforma GoFundMe e il farmaco sarà impiegato in un centro medico del Camerun: “Vogliamo fare del bene nel nome di Davide. Siamo un gruppo di amici che vuole fare qualcosa di buono”.