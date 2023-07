Ascoli, Viali: “Sono ambizioso e voglio che anche i miei calciatori lo siano”

L’Ascoli, dopo la salvezza e l’addio di Roberto Breda, è pronto a ricominciare sotto la guida di William Viali, che negli anni ’90 aveva vestito i colori bianconeri come giocatore. L’allenatore commenta il suo nuovo ruolo: “Ascoli è stata una tappa fondamentale e formativa della mia carriera da calciatore visto che dopo sono andato in Serie A e vorrei che ora possa esserlo anche per il mio percorso da allenatore. Sono ambizioso e voglio che anche i miei calciatori lo siano. L’incontro con il patron Pulcinelli è stato forte perchè ha enfasi ed entusiasmo straripanti che ti conquistano e mi ha convinto di venire ad Ascoli. E’ una piazza che ti dà grandi responsabilità. Il mercato? Collocolo lo ho avuto già a Cesena e so che potrebbe avere occasioni importanti per la sua crescita, mentre mi hanno detto che Caligara rimarrà“.

Per la società l’obiettivo del 2023-2024 è l’auto finanziamento, con un budget leggermente più basso rispetto agli scorsi anni, ma con l’obiettivo di rimanere nella parte sinistra della classifica. Per il mercato caccia aperta al momento agli under e al portiere dopo l’addio di Leali, che giocherà per il Genoa sulla ribalta della Serie A. Per iniziare al meglio questa nuova fase è stata, tra l’altro, firmata tra Comune e Ascoli Calcio la nuova convenzione fino al 2033 per l’uso dello stadio Del Duca con nuovi lavori in programma per luci, terreno e spazio.