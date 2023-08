Arteta: “Guardiola mi disse che se non fossi andato all’Arsenal mi avrebbe preso a calci”

Mikel Arteta ha deciso di mettersi in gioco come primo allenatore, dopo essere stato per diverso tempo il vice di Guardiola. “Pep si è davvero preso cura di me fin dall’inizio, dal giorno in cui ci siamo conosciuti. E da quel giorno in poi, mi sono davvero legato a lui”, ha iniziato a raccontare. “Mi ha portato al Manchester City perché ha visto in me un uomo pronto a dare la vita per lui. Quando l’Arsenal mi ha offerto di guidare la squadra, temevo di non essere pronto per questo. Era metà stagione e questo era il mio primo lavoro come capo allenatore. Poi Guardiola è venuto da me e mi ha detto: ‘Sei pronto. Se non lo fai, ti prendo a calci in culo’“.