Malagò: “A metà aprile Bach sarà in Italia. Incontreremo la Meloni”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato a margine del Consiglio Nazionale in scena al salone d’onore di Roma, in cui ha annunciato che prossimamente riceverà la visita del presidente del CIO Thomas Bach. Con il numero uno del Comitato Olimpico Malagò cercherà di puntualizzare la situazione per le prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Dopo l’arrivo di Bach, un incontro attenderà sia il preidente del CONI sia il presidente del CIO.

Queste le parole di Malagò: “Il presidente del CIO Thomas Bach verrà in Italia il 19 aprile sera e resterà anche il 20 e 21. Il programma non è ancora chiaro, è tutto condizionato da quando ci sarà l’incontro con la premier Giorgia Meloni“. In programma proprio l’incontro con la Premier del Governo dell’Italia soprattutto per parlare dello stato dell’arte dei Giochi invernali di Milano-Cortina.