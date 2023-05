Argentina, i convocati di Scaloni per la tournée asiatica: quattro arrivano dalla Serie A

Diramata la lista dei convocati per la tournée Argentina, in programma in Asia per il mese di giugno. Diversi giocatori proveniente dalla Serie A: Paredes e Di Maria della Juventus, Nico Gonzalez della Fiorentina e Giovanni Simeone del Napoli. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Martinez, Rulli, Benitez

Difensori: Molina, Montiel, Pezzella, Romero, Balerdi, Otamendi, Medina, Tagliafico, Acuna

Centrocampisti: Paredes, Enzo Fernandez, Rodriguez, de Paul, Palacios, Mac Allister, Almada, Lo Celso

Attaccanti: Ocampos, Di Maria, Messi, Alvarez, Simeone, Garnacho, Nico Gonzalez