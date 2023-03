Argentina, diramata la lista dei convocati per le gare contro Panama e Curacao: prima per il baby Carboni dell’Inter

L’Argentina di Lionel Scaloni tornerà in campo per la prima volta da Campione del Mondo per le amichevoli contro Panama e Curacao. Per le due gare il ct dell’Albiceleste ha deciso di convocare molti giocatori della nostra Serie A: fra i vari Di Maria, Lautaro Martinez e Dybala, spicca il nome di Valentin Carboni baby dell’Inter che per la prima volta ha ricevuto la convocazione della nazionale maggiore. Questo l’elenco completo.

Portieri: Armani, Rulli, Emiliano Martinez.

Difensori: Foyth, Montiel, Molina, Perez, Pezzella, Romero, Otamendi, Lisandro Maritnez, Tagliafico, Acuna, Lautaro Blanco.

Centrocampisti: Paredes, Rodriguez, Enzo Fernandez, Perrone, Palacios, De Paul, Buonanotte, Thiago Almada, Lo Celso, Mac Allister.

Attaccanti: Di Maria, Angel Correa, Buendia, Carboni, Messi, Dybala, Lautaro Martinez, Alvarez, Garnacho, Nico Gonzalez, Gomez.