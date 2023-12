Arbitri: Colombo nuovo internazionale al posto di Fabbri, Guida promosso Elite

L’Uefa ha aggiornato le proprie liste del primo semestre 2024 per quanto riguarda gli arbitri internazionali e per l’Italia ci sono alcuni cambiamenti. Andrea Colombo, fischietto peraltro designato per Roma-Napoli di sabato, è il nuovo internazionale italiano e sostituisce Michael Fabbri, al quale viene ritirato il badge Uefa. Marco Guida, invece, viene promosso nella più alta categoria arbitrale Uefa, la Elite, portando a tre il numero di fischietti italiani al top dell’arbitraggio continentale, gli altri due sono Daniele Orsato e Davide Massa. Al contempo, Maria Sole Ferrieri Caputi viene inserita nelle categorie maschili come Category 2, rimanendo Elite per quanto riguarea il calcio femminile.