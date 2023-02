Milan, Pioli: “Questa vittoria è un piccolo step, bisogna ritrovare fiducia e brillantezza”

Stefano Pioli ha parlato al termine della sfida vinta contro il Torino ai microfoni di Dazn: “Mi aspettavo una partita difficile, contro un avversario che non ti fa costruire con pulizia. Il gol ci ha sbloccato dal punto di vista mentale. È un piccolo passo in avanti che serviva”. Il tecnico rossonero ha poi continuato: “Lavoriamo tutti i giorni per ottenere risultati e nell’ultimo mese non ci siamo riusciti, per questo siamo stati male, sia fisicamente che mentalmente. La stagione è ancora lunga, ma dobbiamo dare continuità alla vittoria nelle prossime gare. Abbiamo preso una media di 4 gol ogni 90 minuti, dobbiamo ritrovare brillantezza e fiducia”.

Pioli ha poi concluso: “La squadra voleva questa vittoria, ma sa che è solo il primo step. Alleno un gruppo responsabile e consapevole, il supporto dei tifosi non è mai mancato e questo ci aiuta”.