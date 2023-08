Amichevole 2023, Juventus e Atalanta a reti inviolate nell’antipasto di Serie A

Si conclude senza reti l’antipasto di Serie A tra Juventus e Atalanta andato in scena al ‘Dino Manuzzi’ di Cesena. A una settimana dall’inizio del campionato, un’amichevole importante per testare alcuni volti nuovi e dare minutaggio ai tanti giocatori utilizzati dai due tecnici.

Allegri e Gasperini, infatti, non pensano alle voci di mercato e schierano in attacco i chiacchierati Vlahovic e Zapata. In avanti nella Juventus trovano spazio Chiesa ma soprattutto un pimpante Weah, il primo a impegnare Musso con una bella conclusione da lontano e a costringerlo a un’uscita sino al centrocampo per sventare una sua galoppata. L’Atalanta risponde con i tentativi di Koopmeiners e un debole colpo di testa di Ederson ma la prima frazione si conclude a reti bianche. Nella ripresa tanti i cambi negli undici iniziali, ma la partita resta equilibrata sino al 70′, momento in cui si accende con un’occasione per parte nel giro di pochi secondi. Prima Soulé colpisce una traversa, poi dall’altro lato El Bilal Touré vince il rimpallo su Danilo ma scarica sull’esterno della rete della porta difesa dal subentrato Pinsoglio. Poche occasioni per Scamacca per mettersi in mostra nella mezz’ora abbondante concessa da Gasperini. Nell’ultimo quarto d’ora, invece, Allegri lancia la linea verde inserendo anche Huijsen, Hasa e Yildiz, con quest’ultimo che ha una buona chance sul mancino dal limite dell’area. Ma il match non si sblocca e si conclude sullo 0-0.