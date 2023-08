Amichevole 2023: Goleada Lazio, il Latina si arrende 9-0

Goleada della Lazio, l’ultima amichevole contro il Latina si chiude sul 9 a 0. Quattro reti per tempo e tanto spettacolo al Francioni, dove la formazione di Sarri, supportata da diversi tifosi biancocelesti in tribuna, ha chiuso bene il pre-stagione. Capitan Ciro Immobile autore di una tripletta personale, porta a casa il pallone dopo aver firmato la prima marcatura, e messo a segno la rete al 28esimo su assist di Felipe Anderson e il gol in diagonale al 52esimo. A mettere la firma sul match anche il centrocampista brasiliano, Zaccagni, Castellanos, e i due nuovi acquisti Kamada e Isaksen. A completare il tabellino, il clamoroso autogol insaccato al 38esimo da De Santis.