Alluvione in Toscana, Dusan Vlahovic dedica un pensiero su Instagram (FOTO)

Dusan Vlahovic a poche ore di distanza dalla sfida tra Fiorentina e Juventus ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza e l’affetto nei confronti di Firenze e della gente della città in seguito all’alluvione che ha coinvolto la Toscana in questi giorni. L’attaccante bianconero, che domenica sera tornerà di nuovo al ‘Franchi’ da avversario, ha postato un’Instagram Story in cui si vede una zona alluvionata, con le emoji del cuore e delle due mani giunte in preghiera.