Chiusura in arrivo per il passaggio di Massimiliano Allegri al Milan: i dettagli sul contratto del tecnico toscano.

Il valzer delle panchine della Serie A sta prendendo vita. Antonio Conte sembra sempre più vicino alla permanenza al Napoli e allora si è chiusa quella porta per Massimiliano Allegri, che avrebbe nuovamente preso il posto del tecnico salentino come accaduto alla Juventus nell’estate del 2014.

Per il tecnico toscano, alla fine, l’affondo decisivo l’ha fatto il Milan con l’arrivo di Igli Tare che, a distanza di 11 anni, sta riportando l’ex allenatore della Vecchia Signora all’ombra della Madonnina.

Allegri al Milan, il ritorno dopo 11 anni: i dettagli dell’accordo

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan dopo 11 anni. In questo momento, a Milano è in corso un incontro in centro tra il tecnico e l’ad Giorgio Furlani per la firma sul contratto.

L’accordo è stato raggiunto sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, l’ingaggio dovrebbe essere pari a 5 milioni di euro a stagione.