Algeria: esonerato il ct Belmadi dopo l’eliminazione ai gironi in Coppa d’Africa

L’Algeria decide di cambiare guida tecnica. Seconda eliminazione consecutiva alla fase ai gironi della Coppa d’Africa per Le Fennec, che chiudono all’ultimo posto con 2 punti un raggruppamento apparentemente facile. Girone che ha visto l’Angola arrivare prima con 7 punti, seguita dal Burkina Faso a 4. Mauritania terza con 3 punti, frutto della prima vittoria nella storia della competizione proprio all’ultima giornata contro l’Algeria. Dunque, Djamel Belmadi non è più il ct della nazionale. Lo ha annunciato il presidente della federazione Walid Sadi. “Ho incontrato l’allenatore della Nazionale, il signor Djamel Belmadi, per discutere le conseguenze di questa amara eliminazione, e abbiamo raggiunto un accordo amichevole per sciogliere il nostro legame e interrompere il contratto che legava l’allenatore alla Federazione algerina di calcio”, l’annuncio di Sadi su X.