Albinoleffe-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Albinoleffe-Vicenza, match d valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro fra due squadre che fino a questo momento hanno avuto un ritmo altalenante in classifica e che oscillano nella zona medio alta della classifica. Una vittoria per entrambi i team vorrebbe dire proiezione importante in vista della zona che conduce ai playoff per la promozione in Serie B. Si parte alle 14.00 del sabato 6 gennaio 2024, quello della Befana, con la diretta della partita che verrà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW.