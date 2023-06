Albania, Presidente Federcalcio: “Asllani merita più spazio all’Inter. Non capisco il criterio di Inzaghi”

Armand Duka, presidente della Federcalcio d’Albania ha esaltato Kristjan Asllani, non risparmiando qualche frecciatina a Simone Inzaghi: “E’ un giocatore già affermato, con tanta personalità e grandi margini di miglioramento. Quest’anno ha lavorato con grandissimi centrocampisti ed è migliorato ancora dal punto di vista sportivo e caratteriale. Mi dispiace che abbia trovato poco spazio, non capisco che criterio stia usando Inzaghi per lui, penso che meriterebbe di più”.