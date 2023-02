Al Ahly-Real Madrid in tv: data, orario e diretta streaming, Mondiale per club 2022

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Al Ahly-Real Madrid, match valevole per la seconda semifinale del Mondiale per Club 2022. E’ arrivato il momento di fare sul serio nella principale competizione intercontinentale per club, nella quale scenderanno in campo i campioni d’Europa del Real Madrid. Carlo Ancelotti va a caccia di un altro trofeo e il primo scoglio da superare sarà la squadra egiziana, che nel turno precedente ha eliminato gli americani dei Seattle Sounders. La partita andrà in scena alle ore 20:00 di mercoledì 8 febbraio e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a Sky Go e NOW.