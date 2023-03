Ajax, Lucca: “Il mio futuro non è in Italia. Convocazione in Nazionale? Chiedete a chi di dovere”

Lorenzo Lucca, attaccante italiano attualmente all’Ajax ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di MolaTv nel post gara contro il Feyenoord ponendo il focus sulla possibilità di tornare in Italia in futuro:“ Qui ad Amsterdam mi trovo molto bene. La città è molto bella e devo solo pensare a stare tranquillo e ad aiutare i miei compagni quando il tecnico mi chiama in causa. Vorrei essere riscattato dall’Ajax per rimanere qua e fare gol. Il mio futuro non è in Italia”. E sulla possibilità di una convocazione nella Nazionale italiana ha affermato: “Convocazione? Questo non dovete chiederlo a me, ma a chi di dovere”.