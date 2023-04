Fiorentina-Sampdoria 5-0, Dodò: “Volevo segnare il primo gol con questa maglia, giornata magica”

“Il gol mi mancava tanto, non segnavo dai tempi dello Shakthar, oggi è una giornata magica”. Queste le parole a Dazn di Dodò, a segno nel 5-0 della Fiorentina al Franchi contro la Sampdoria. “Italiano mi da’ sempre una parola di forza perche’ io dia sempre il meglio, Sapevo che nei primi sei mesi non ero stato al mio livello, dopo il Mondiale sono tornato ad essere me stesso e sono soddisfatto. I capelli viola? E’ stata un’idea di Cabral Ieri li ho fatti perche’ sapevo che oggi serviva una partita meravigliosa. Ci aspetta un gran finale di stagione ed oggi siamo tutti felici”. “Ringrazio i tifosi, c’è sempre un grande pubblico in casa e fuori. Siamo concentrati su ogni gara, puntiamo a vincere sia Coppa Italia che Conference League”