Adani commosso nel ricordo di Gianluca Vialli: “Mi manca tanto”

Daniele Adani è stato recentemente ospite di Deejay Chiama Italia, programma in occasione del quale ha potuto esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa del caro amico Gianluca Vialli, deceduto all’età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas. “Quanto mi manca – ha affermato un commosso Adani ai conduttori Linus e Nicola Savino –. Mi manca tantissimo, mi manca anche questa cosa: io ho lavorato nove anni con lui a Sky, abbiam passato dei momenti bellissimi in tv ma i momenti più belli li ho passati fuori, nel privato. Ho questo ricordo qui, mi sembra di averlo davanti: un giorno Gianluca mi chiama e mi invita a casa sua a Cremona. Siamo io e lui, mangiamo, stiamo insieme un pomeriggio, poi ci mettiamo a bordo piscina, con i piedi nell’acqua. Lui mi guarda e mi dice: ‘Lele, mi dici cosa vuoi fare tu da grande? Perché io sto pensando come organizzare la terza fase della mia vita’. Gli sarebbe piaciuto far delle cose insieme, chiamarmi in un suo gruppo di lavoro. Organizzava la terza fase della sua vita. E ora purtroppo la farà da un’altra parte”.