Abruzzo, Eccellenza: giornalista presa a pallonate durante Sambuceto-Città di Teramo

di Michele Muzzarelli 1

Pessima pagina di sport durante Sambuceto-Città di Teramo, partita valevole per il campionato di Eccellenza del girone unico Abruzzo. La giornalista Alessandra Potena, inviata dell’emittente locale Trsp, è stata colpita da alcune pallonate insieme all’operatore con cui stava lavorando per la telecronaca del match in corso. A denunciare l’accaduto l’Ordine dei giornalisti del Molise, che in un comunicato specifica la dinamica di quanto accaduto. In particolare si pone l’accento sulla struttura non idonea della tribuna stampa, posta a pochi metri dal settore riservato ai tifosi ospiti.

“La collega è stata oggetto di una sorta di ‘caccia alla cronista ed al suo operatore’ – si legge – Una prima pallonata è stata indirizzata verso la telecamera solo sfiorata. Poi un’altra pallonata ha raggiunto la collega alla nuca provocandole una forte emicrania e costringendola ad interrompere la sua opera di cronaca. Esprimiamo la massima vicinanza e la totale solidarietà alla collega, ponendo l’indice sulla necessità che le strutture sportive, a qualsiasi categoria, siano dotate di strutture che permettano agli operatori dell’informazione di svolgere in tutta tranquillità e con la giusta serenità il proprio lavoro“.

L’Ordine ovviamente pone anche l’accento sugli autori di quanto avvenuto: “Auspichiamo che le autorità preposte sappiano individuare e segnalare i tifosi macchiatisi di questo episodio, accertando le loro responsabilità e comminando la giusta sanzioni a quanti si sono resi protagonisti di questa brutta pagina”.