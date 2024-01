Abodi: “Serve un piano industriale per definire i progetti futuri, calendario dei campionati troppo intenso”

“Ho chiesto che nascano interlocuzioni più strutturate, un piano industriale per sapere di cosa c’è bisogno, ma soprattutto l’impegno che il calcio vuole assumersi per fare un salto di qualità”. Queste le parole del ministro per lo Sport Andrea Abodi dopo la sua visita a Castiglion Fiorentino (Arezzo) per la commemorazione del motociclista Fabrizio Meoni. “C’è una sovrapposizione dei campionati, un calendario troppo intenso, si combina male con quello internazionale. C’è troppa burocrazia o comunque c’è difficoltà a poter intraprendere una strada. Firenze ne è la testimonianza. Una burocrazia che si contrappone ad una volontà significativa di investire”.