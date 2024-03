24 sconfitte su 24 e differenza reti di -151: la squadra italiana più in difficoltà milita in Eccellenza pugliese

In questa stagione 2023/2024 si parla tanto della favola Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che sta per interrompere il regno del colosso Bayern Monaco e non ha ancora perso una partita in tutte le competizioni disputate. Se da un lato ci sono queste favole, dall’altro però ci sono anche delle storie senza lieto fine: è il caso, ad esempio, del San Severo Calcio, che non solo non ha ancora vinto una partita ma non ne ha neanche pareggiata una. 24 sconfitte su 24 partite giocate e una differenza reti di -151, con appena 6 gol fatti e ben 157 subiti. E’ questo il bilancio impietoso della squadra che milita nel girone A di Eccellenza pugliese, ferma a quota 0 punti, che sta vivendo una stagione molto difficile. Alla base di tali difficoltà ci sono gravi problemi finanziari che hanno spinto la dirigenza a rescindere i contratti di gran parte dei giocatori, affidando la squadra alla juniores. Un’esperienza importante per questi ragazzi giovani, che si stanno misurando con un campionato impegnativo, ma con risultati estremamente… severi.

C’è da dire che neppure la fortuna li sta assistendo visto che contro il Molfetta erano molto vicini ad interrompere questa striscia negativa ma, in vantaggio fino a 10′ dal termine, si sono fatti rimontare nel finale perdendo 2-1. La settimana dopo, purtroppo per loro, il copione è tornato ad essere lo stesso: ko per 10-0 contro il Corato Calcio e altra batosta. Eppure il San Severo, che ovviamente retrocederà, non molla ed è pronto a ripartire qualora si palesassero degli sponsor. I dirigenti, come annunciato in una nota, stanno infatti continuando i versamenti “per pagare la rateizzazione della rottamazione, così da mantenere la società in vita e magari ripartire l’anno prossimo, per chi vorrà, dalla promozione!” Al momento il sogno è conquistare almeno un punto prima della finale della stagione. Per il futuro, invece, chissà che anche questa storia non possa avere un lieto fine, magari come la Longobarda di Oronzo Canà o il Richmond di Ted Lasso.