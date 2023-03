Youth League 2022/2023, Milan perfetto: 2-0 all’Atletico Madrid, è semifinale

Prestazione perfetta del Milan, che fa la storia del calcio italiano giovanile raggiungendo le semifinali di Youth League a Nyon, come era accaduto solo nel 2015 alla Roma e nel 2022 alla Juventus. I rossoneri rifilano un netto 2-0 all’Atletico Madrid, team favorito alla vigilia ma la cui partita oggi ha lasciato molto desiderare. Dopo un buon inizio degli spagnoli, il Milan ha pian piano preso in mano le redini del palleggio e del gioco, segnando il gol dell’1-0 al 12′ con Dariusz Stalmach e gestendo il vantaggio acquisito fino all’intervallo, senza mai rischiare praticamente nulla. L’Atletico Madrid è partito con il piglio giusto nella ripresa e ha sfiorato la rete con Adrian Nino, ma anche i meneghini non sono stati a guardare e sono stati a più riprese vicini al raddoppio, poi siglato al 67′ grazie al bel destro di Youns Gabriele El Hilali, che ha fissato il punteggio sul definitivo 2-0. Il match si è praticamente concluso lì in termini di occasioni ed emozioni, con il Milan che è stato impeccabile nel non rischiare più nulla e nello staccare un pass per le Final Four di Nyon, evento in cui si giocherà il prestigioso riconoscimento di migliore squadra giovanile europea.