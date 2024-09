Youth League: l’Atalanta cala il poker contro l’Arsenal, finisce 4-1

l’Atalanta piega l’Arsenal per 4-1 nella prima partita della Youth League 2024/2025. Dopo un primo tempo dominante, in cui la Dea si porta avanti per 3-0, l’Arsenal non riesce a rispondere, andando in rete solo una volta. I bergamaschi siglano così una prestazione più che convincente, collezionando i primi tre punti messi in palio dalla competizione.

Il primo tempo si apre con grande aggressività dell’Arsenal, che deve però ritirarsi in difesa nel momento in cui l’Atalanta alza il ritmo di gioco. I nerazzurri salgono in attacco e siglano il primo gol al minuto 16, con Comi che sblocca il risultato. Durante la prima fase di partita la Dea si dimostra in grande forma e Fiogbe trova lo spazio per raddoppiare al 32′. A chiudere il primo tempo ci pensa Steffanoni, che con la rete al 41esimo mette in cassaforte il 3-0, risultato su cui l’arbitro manda tutti a riposo. Il secondo tempo si apre con la prima e unica rete dell’Arsenal, che accorcia le distanze grazie a Dowman al minuto 49. Il resto del parziale è equilibrato, con buone opportunità da entrambe le parti. Sul finale la Dea cala il poker, con Artesani che sigla il gol del 4-1 all’89’.