Youth League 2023/2024: sorteggio playoff, Inter in casa dell’Olympiacos. Milan già agli ottavi

Il sorteggio dei playoff di Youth League si è tenuto quest’oggi in casa dell’Uefa e sono stati decretati gli accoppiamenti di questi spareggi tra le vincitrici del secondo turno del percorso campioni nazionali e le formazioni che sono arrivate seconde nei gironi. Tra queste c’è l’Inter, che sfiderà in gara secca l’Olympiacos in terra greca. Il Milan, invece, è già agli ottavi. Ecco di seguito gli accoppiamenti: Basilea-Bayern Monaco, Partizan-Braga, Olympiacos-Inter, Zilina-Borussia Dortmund, Nantes-Siviglia, Mainz-Barcellona, Midtjylland-Lipsia, AZ-Atletico Madrid.