Youth League 2022/2023, i calci di rigore puniscono l’Inter: il Ruh Lviv passa agli ottavi

I calci di rigore si rivelano fatali per l’Inter, con i nerazzurri che abbandonano ai play-off la Youth League 2022/2023. Gli ucraini del Ruh Lviv vincono 5-4 dopo i rigori e si qualificano per gli ottavi di finale della competizione europea giovanile. 1-1 il risultato maturato dopo i 90 minuti, con la compagine ucraina che era passata in vantaggio al 30′ grazie alla rete di Serhii Panchenko dopo un primo tempo giocato molto bene. L’Inter ha reagito, ha segnato il pareggio al 52′ con Francesco Pio Esposito e ha dominato la ripresa, ma non è riuscita a trovare il gol utile per la qualificazione. I nerazzurri si sono portati avanti, poi, nella serie dei rigori, ma gli errori di Fontanarossa (segnando, avrebbe chiuso i conti) e Stankovic hanno permesso ai rivali di ribaltare la situazione e di vincere grazie al preciso penalty tirato da Roman, che ha fissato il punteggio sul 5-4.