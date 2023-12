Regolamento ottavi di finale Coppa Italia Primavera 2023/2024: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento e cosa succede in caso di pareggio negli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2023/2024. Si entra nel vivo nel torneo dedicato alle formazioni U19 ed entrano in gioco le otto squadre testa di serie, che sfideranno le altrettante reduci dagli spareggi in un incontro in gara secca a eliminazione diretta giocato in casa dalle formazioni testa di serie. In caso di parità, si procederà con i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno e in caso di ulteriore parità via libera ai calci di rigore per decretare la vincitrice che avanzerà ai quarti.