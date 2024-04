Regolamento Milan-Porto: cosa succede in caso di pareggio semifinale Youth League

Il regolamento di Milan-Porto: ecco cosa succede in caso di pareggio nella semifinale della Youth League 2023/2024. I rossoneri sono pronti a scendere in campo per le Final Four della competizione giovanile dedicata alle formazioni U19 a livello europeo e sono a un passo dalla finale: in caso di parità al 90′ contro i portoghesi, a differenza di quanto accade nelle principali manifestazioni calcistiche, non si disputeranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, ma si procederà direttamente con i calci di rigore per decretare la finalista. Dunque dai tempi regolamentari ecco che direttamente, in caso di risultato di parità, l’arbitro farà battere i tiri dal dischetto.