Nazionale U20: i convocati di Corradi per la Elite League

Riparte la lunga marcia di avvicinamento al Mondiale Under 20, in programma nel 2025 in Cile, per la selezione di Bernardo Corradi, a cominciare dal doppio impegno di Elite League contro Cechia e Germania. Giovedì 5 settembre (ore 17) a Znojmo in casa dei cechi e martedì 10 (ore 16) allo stadio ‘Centro d’Italia – Manlio Scopigno’ di Rieti contro la Germania, gli azzurrini inaugurano la stagione per provare a vincere ancora la competizione riservata a otto nazionali Under-20.

L’ingresso allo stadio di Rieti, in occasione di Italia-Germania, sarà libero e gratuito come da accordi con la Regione Lazio. Di seguito l’elenco dei convocati per il raduno del 2 settembre: Portieri: Magro (Lazio), Torriani (Milan); Difensori: Bartesaghi (Milan), Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Ciammaglichella (Torino), Comuzzo (Fiorentina), Corradi (Verona), Idrissi (Modena), Calixte Mane (Borussia Dortmund), Palestra (Atalanta); Centrocampisti: Candelari (Spezia), Cichella (Frosinone), Di Maggio (Perugia), Harder (Fiorentina), Lipani (Sassuolo), Sardo (Saarbrucken); Attaccanti: Anghelè (Juventus), De Pieri (Inter), Misitano (Roma), Presta (Fiorentina), Vavassori (Atalanta), Zeroli (Milan).