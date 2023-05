Mondiali Under 20 2023: Colombia e Brasile passano ai quarti di finale

Passano il turno Colombia e Brasile negli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2023. In Argentina sono state 2 le gare delle 19:30 italiane. Colombia-Slovacchia e Brasile-Tunisia. Doppia vittoria per le Nazionali Sudamericane. I colombiani si sono imposti per 5-1: doppietta di Cortes ed Angel, più la rete di Asprilla. Rete slovacca di Jambor. 4-1 invece dei brasiliani, nonostante l’espulsione al minuto 45′ di Renan. A rete Leonardo su rigore, Martins e Santos con una doppietta. Gol della bandiera di Ghorbel. Entrambe le squadre volano ai quarti di finali.

Alle 23, l’Italia di Carmine Nunziata affronterà l’Inghilterra.