Mondiale Under 20 2023: segna anche Romero, l’Argentina chiude a punteggio pieno

Inizia il terzo turno della fase a gironi del Mondiale Under 20 in corso in Argentina e la squadra padrone di casa si prende il primo posto nel Gruppo A. Chiude a punteggio pieno la formazione albiceleste, che nel suo terzo incontro infligge un sonoro 5-0 alla Nuova Zelanda. A segno anche l’attaccante della Lazio Romero, mentre gli altri quattro gol portano la firma di Maestro, Infantino, Aguirre e Veliz.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Agguanta la seconda posizione l’Uzbekistan, che scavalca la Nuova Zelanda grazie ad una migliore differenza reti. Decisiva la vittoria per 2-0 sul Guatemala con doppietta di Nematjonov. Gli oceanici dovranno ora sperare di passare tra le migliori terze.