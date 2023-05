Sampdoria, Gazzetta: fumata bianca, club ceduto a Radrizzani e Manfredi

Un primo passo verso la salvezza a livello societario della Sampdoria, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è stato commpiuto. Nella notte il CdA blucerchiato ha firmato una bozza di accordo per il passaggio del club all’attuale patron del Leeds, Andrea Radrizzani, e al suo socio Matteo Manfredi e il documento è stato inviato alla famiglia di Massimo Ferrero che e’ l’attuale proprietaria. Il sito web del quotidiano spiega come Radrizzani sia riuscito a convincere il CdA, le banche creditrici e gli advisors con una proposta che è stata giudicata la più congrua in relazione alla ristrutturazione del debito e all’esposizione del club nei confronti di alcuni istituti di credito e di vari creditori.

Lunediì dovrebbe arrivare la formalizzazione dall’assemblea degli azionisti che si riunirà in seconda convocazione a Corte Lambruschini dopo la prima andata deserta. Per la nuova proprietà le prime scadenze saranno il pagamento degli stipendi dei tesserati del primo trimestre 2023, entro martedì 30 maggio, e l’allestimento della nuova rosa per puntare a un’immediata risalita in Serie A.