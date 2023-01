Milan-Juventus oggi in tv: canale, orario e diretta streaming campionato Primavera 1 2022/2023

Milan-Juventus sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1 2022/2023. Appuntamento con un match storico che si rinnova anche questo pomeriggio, e tocca alle U19 fronteggiarsi. Squadre che stanno un po’ deludendo le aspettative, con i bianconeri in crisi di vittorie ed in sesta posizione, e i rossoneri ancora più giù in classifica, in dodicesima. Si parte alle ore 16:00 di lunedì 30 gennaio e la gara sarà disponibile in tv ed in streaming su Sportitalia. Sportface vi offrirà una diretta testuale del match.

