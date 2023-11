Italia Under 19, il ct Corradi: “Non è un girone semplice, ma c’è entusiasmo e ci siamo preparati bene”

A distanza di quattro mesi dal trionfo continentale conquistato contro il Portogallo, la Nazionale Under 19 inizia la sua difesa nel titolo nelle qualificazioni. Il cammino dell’Italia inizierà domani – mercoledì 15 – alle ore 13 contro il Liechtenstein, in un girone che comprende anche Svizzera e Svezia. Nonostante qualche intoppo nel raggiunere la Svezia a causa delle difficili condizioni meteo, gli Azzurrini sono pronti a scendere in campo. “Devo ringraziare la Federazione per aver trovato subito una soluzione alternativa – le parole del tecnico Bernardo Corradi -. Come dico spesso ai ragazzi, il 20% della vita è fatto dalle cose che succedono e il restante 80% da come si reagisce. Ci sono le condizioni per rendere al meglio: la squadra si è preparata bene, c’è grande entusiasmo per la possibilità di difendere un titolo europeo. Dobbiamo ricordarci che siamo l’Italia, e che per noi portare in giro per l’Europa questa maglia deve essere un motivo d’orgoglio”.

“Non è un girone semplicissimo – l’analisi di Corradi -. Giocheremo con temperature a cui non siamo abituati e su un campo sintetico, ma anche qui non cerchiamo alcun alibi, visto che le condizioni saranno le stesse anche per le avversarie. Dobbiamo lavorare sugli elementi che sono sotto il nostro controllo e che possiamo gestire, ovvero l’approccio e l’attenzione”.