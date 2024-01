Coppa Italia Primavera 2023/2024, la Roma rimonta il Sassuolo: in semifinale sfiderà la Fiorentina

Roma di rimonta e in semifinale. Nell’ultimo quarto di finale della Coppa Italia Primavera 2023/2024, i ragazzi di Federico Guidi superano il Sassuolo per 3-2 e si qualificano per le semifinali dove se la vedranno con la Fiorentina che ieri ha rimontato il Milan di Ignazio Abate per 4-2.

LA CRONACA

Inizio di partita scoppiettante con Joao Costa che, dopo soli tre minuti di gioco, sblocca l’incontro: errore in impostazione del Sassuolo, la Roma recupera la palla con Pagano che imbuca per Costa che fa partire un sinistro che batte Scacchetti. La Roma sembra poter controllare bene l’incontro, ma il Sassuolo in tre minuti, dal 12′ al 15′, la ribalta incredibilmente: Brutto errore di Oliveras che consegna il pallone agli avversari, Razumejeves compie due grandi parate ma la palla poi arriva a Russo che si coordina alla perfezione e firma un gran gol. Al quindicesimo minuto arriva un altro errore difensivo dei giallorossi, Kumi ne approfitta: prima colpisce il palo e poi ribadisce in rete il gol dell’1-2.

I giallorossi ci provano, ma non riescono ad incidere. Nel secondo tempo però la musica cambia e la Roma domina in lungo e in largo: al 54′ viene annullato un gol per un fallo di mano dopo una mischia furibonda. Ma la rete del pareggio è nell’aria e arriva al minuto cinquantanove con Cherubini che si inventa un tocco delizioso di esterno e fa impazzire di gioia la squadra giallorossa, 2-2. Neanche sessanta secondi più tardi la Roma è in vantaggio: Cherubini tira, Scacchetti para ma sul tap-in Misitano fa 3-2. Il Sassuolo è tramortito, ha un’occasione con Cuni nel finale, ma i giallorossi amministrano bene e prendono anche una traversa con Costa.