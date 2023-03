Amichevole 2023: l’Italia Under 21 batte 3-1 i pari età dell’Ucraina, doppietta di Colombo

Seconda vittoria consecutiva per l’Italia Under 21, che allo Stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria sconfigge per 3-1 i pari età dell’Ucraina. Nell’ultimo impegno amichevole prima dell’Europeo, gli azzurrini di Nicolato ottengono una meritata vittoria e lo fanno trascinati da un super Lorenzo Colombo, autore di una doppietta. Dopo l’iniziale vantaggio di Lovato, pareggiato a 20′ dalla fine dagli ospiti, l’attaccante del Lecce sale in cattedra e segna due grandi gol. Dopo il match vinto con la Serbia, l’Italia si ripete in Calabria e approccia nel migliore dei modi l’imminente rassegna continentale.

HIGHLIGHTS

PAGELLE

CRONACA – Dopo un’iniziale fase di studio, l’Italia passa in vantaggio al 19′. Fagioli s’incarica della battuta di un calcio di punizione e scodella in area di rigore, trovando la testa di Lovato, che complice un’indecisione del portiere avversario fa 1-0. Gli azzurrini sfiorano il gol a più ripresa e non corrono alcun rischio in difesa, ma il primo tempo si chiude senza altri gol. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Fagioli, che sempre su punizione disegna una splendida traiettoria a rientrare, ma centra il palo. Il copione non cambia nella ripresa, con l’Italia sempre in avanti a caccia del gol e l’Ucraina che prova a resistere ed eventualmente a ripartire, ma a sorpresa al 68′ cambia il punteggio. Gli ospiti trovano infatti il pareggio con Kashchuk, che approfitta di un intervento di piede sbagliato di Turati per siglare l’1-1.

Poco male per l’Italia, che torna all’attacco e si gode uno scatenato Colombo nei 20 minuti finali. L’attaccante del Lecce riporta avanti la squadra di Nicolato al 71′, battendo il portiere avversario con un destro preciso dopo un’azione movimentata, con tanto di traversa del neo entrato Oristanio. All’82’ segna invece la doppietta personale, raccogliendo il cross di Oristanio e mettendo la palla in rete in tuffo di testa. Dopo 2 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro. Vince l’Italia 3-1.