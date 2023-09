Futsal, Qualificazioni Mondiali: gli Azzurri ripartono da Policoro

Si è chiusa la prima finestra dell’Elite Round delle Qualificazioni Mondiali della Nazionale italiana di futsal, con tre punti e il secondo posto nel girone. Adesso gli Azzurri si preparano alla prossima coppia di partite, entrambe contro la Repubblica Ceca. I punti in palio sono pesanti, visto che solo il primo posto consentirà l’accesso diretto al Mondiale, mentre la seconda piazza garantirà un pass per i playoff. Sarà il PalaErcole di Policoro il palcoscenico della prima partita, in programma venerdì 6 ottobre alle 20. La domenica seguente, l’Italia volerà poi da Bari alla volta di Plzen, dove alla TJ Lokomotiva si terrà la sfida di ritorno.

Il Ct Massimiliano Bellarte ha convocato 17 calciatori. Da sottolineare il ritorno di Giuliano Fortini, Cainan De Matos, Nicola Cutrignelli e di Francesco Lo Cicero. L’elenco dei convocati.

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Gianluca Parisi (Sandro Abate Avellino).

Giocatori di movimento: Giuliano Fortini (L84), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Nicola Cutrignelli (Sporting Sala Consilina), Cristopher Cutrupi (Olimpus Roma), Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Lorenzo Etzi (Sandro Abate Avellino), Gabriele Ugherani (Sandro Abate Avellino), Enrico Donin (Mantova), Francesco Lo Cicero (Ecocity Genzano), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Cainan De Matos (RSC Anderlecht), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Alex Merlim (Sporting CP).