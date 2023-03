Futsal, ct Italia Bellarte verso Main Round Euro U19: “Non vediamo l’ora di scendere in campo”

Alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca, nel Torneo del main round Euro U19, il CT della Nazionale Massimiliano Bellarte ha voluto partecipare alla conferenza stampa di presentazione della competizione, insieme al capitano Schettino. Il CT azzurro ha voluto chiarire sul momento di forma della Nazionale Italiana, rimarcando tutta la voglia che si ha in squadra di scendere in campo. Queste le parole di Bellarte.

Bellarte si è espresso così: “Ci siamo allenati bene in questo periodo di preparazione: non vediamo l’ora di competere e scendere in campo. Solitamente, mi aspetto che la vita sia come una cartolina di Rio De Janeiro, ma poi spesso la realtà è differente: viviamo ogni giorno per migliorarci e proveremo a competere al massimo livello possibile“. E’ stato poi il capitano Schettino: “Ci aspettiamo un caloroso benvenuto dal palazzetto. Ci siamo preparati molto per questo girone, siamo carichi e sono sicuro che ci faremo trovare pronti”.

La road map dell’Italia nel torneo inizierà da domani 22 marzo contro la Repubblica Ceca, mentre giovedì 23, sempre alle 20.30, affronterà l’Inghilterra. Dopo il giorno di riposo, sabato 25 alle 20.30 l’ultimo appuntamento con la Turchia. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul sito della Figc.