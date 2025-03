L’Italia del Futsal femminile ha battuto per 5-4 la Svezia al Pala Roma di Montesilvano. La vittoria consente alle azzurre di staccare il pass per il primo Mondiale femminile della storia del calcio a cinque, che avrà luogo tra il 21 novembre e il 7 dicembre del 2025, nelle Filippine. Si tratta del traguardo più grande che la Nazionale femminile abbia mai raggiunto nel corso dei suoi dieci anni di esistenza. A sottolineare il grande risultato è il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “È una grande soddisfazione – afferma -, desidero ringraziare le ragazze e lo staff tecnico perché questo risultato rappresenta un premio eccezionale all’attività del Futsal a livello nazionale e al Club Italia che sta valorizzando al meglio il vertice del movimento. Essere parte, con grande merito, del primo campionato del mondo femminile di calcio a 5 rappresenta un importante obiettivo per tutto lo sport italiano”.

LE PAROLE DELLA CT SALVATORE

“Sono strafelice” commenta invece la ct Francesca Salvatore a fine partita. “Siamo l’Italia e siamo anche queste, capaci di soffrire in una partita come questa. La Svezia non ci ha concesso nulla, ma noi abbiamo tirato fuori più di quanto pensavamo di poter avere dentro. È un traguardo super meritato, per noi in primis ed è un regalo che facciamo al nostro sport, con la speranza che sia l’inizio di tanti successi. Prepariamo le valigie, c’è un Mondiale da giocare”. Nel corso della serata festeggia anche il Portogall0, che ha battuto prima la Svezia per 9-0 e poi l’Ungheria 8-1, rendendo la sfida contro le azzurre priva dell’ansia della qualificazione. L’appuntamento è al Pala Roma sabato 22 alle 19:00.