Calcio a 5, il Ct della Nazionale Bellarte: “A Policoro siamo stati accolti con entusiasmo”

La Nazionale di futsal, a due giorni dalla partita di Policoro con la Repubblica Ceca, venerdì alle 20, ingresso gratuito e diretta su figc.it, valida per la 3^ giornata delle qualificazioni Mondiali, continua la sua preparazione in vista di una sfida cruciale per la qualificazione ai Mondiali. Dopo l’arrivo a Policoro, il CT della Nazionale Bellarte ha parlato di quello che aspetterà agli azzurri.

Le parole di Bellarte: “Siamo catapultati in un ambiente coinvolgente e pieno di entusiasmo. Già a marzo, quando venimmo per il Main Round dell’Under 19 toccammo con mano un clima totalmente inimmaginabile per la passione dimostrata per la Nazionale. Il futsal è uno sport imprevedibile, perciò dovremo far sì che la gara venga condotta nella maniera migliore possibile. Sappiamo di poter subire un gap fisico contro i nostri avversari: dobbiamo essere bravi a non renderlo determinante nel corso della gara“.