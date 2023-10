LIVE – Cottafava/Nicolai-Capogrosso/Capogrosso 2-0 (21-17, 21-12): sedicesimi Mondiali beach volley Tlaxcala 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Cottafava/Nicolai-Capogrosso/Capogrosso, partita valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali di beach volley 2023, in corso di svolgimento a Tlaxcala (Messico). Gli azzurri Samuele Cottafava e Paolo Nicolai, secondi classificati della Pool H, tornano in campo per conquistare un altro successo e proseguire l’avventura iridata. Non bisogna però sottovalutare i fratelli argentini Nicolas e Tomas Capogrosso, che hanno chiuso al secondo posto il girone K. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e passerà il turno? L’appuntamento è per le ore 19.00 italiane di mercoledì 11 ottobre al Tlaxcala Bullring di Tlaxcala, in Messico. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita del Round of 32 dei Mondiali di beach volley 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – ARGENTINA 2-0 (21-17, 21-12)

_________________________________________________________________

FINISCE QUA! COTTAFAVA/NICOLAI VOLANO AGLI OTTAVI DI FINALE DEI MONDIALI DI BEACH VOLLEY

SECONDO SET – Otto match point! 20-12

SECONDO SET – Adesso è un assolo, 19-11

SECONDO SET – La vittoria ed il passaggio di turno sono sempre più vicini, 17-11

SECONDO SET – Ace fortunato da parte della coppia azzurra che si invola sul 15-9

SECONDO SET – Ennesimo servizio sbagliato da parte degli argentini, 13-9

SECONDO SET – La palla di Nicolai è appena lunga, 11-8

SECONDO SET – Grande recupero di Cottafava che poi chiude alla perfezione: 10-6

SECONDO SET – Gli argentini provano a reagire, 8-5

SECONDO SET – BREAK AZZURRO! Altro monster block! E l’Italia è sul 7-4

SECONDO SET – Un grande doppio muro di Nicolai riporta gli azzurri in vantaggio, 5-4

SECONDO SET – Per il momento prosegue l’equilibrio, 3-3

SECONDO SET – Cottafava sta facendo i buchi per terra con il suo mancino, 2-1

SECONDO SET – Inizia la seconda frazione di gioco con il primo punto che è degli azzurri, 1-0

SET ITALIA, 21-17!

PRIMO SET – Nicolai alza, Cottafava schiaccia: quattro set point Italia, 20-16

PRIMO SET – Se ne va il servizio argentino, 19-14

PRIMO SET – ACE DI NICOLAI! 17-12

PRIMO SET – Grande scambio vinto dagli azzurri che allungano sul 16-12 e mettono in cassaforte il primo set, 16-12

PRIMO SET – Tocco morbido morbido di Cottafava, 14-12

PRIMO SET – Lo scambio più bello della partita lo vincono gli argentini che non si arrendono: 12-11

PRIMO SET – Stavolta è il mancino di Cottafava a chiudere il punto, 12-9

PRIMO SET – Va lungolinea Nicolai, 10-8: allungo italiano

PRIMO SET – Sorpasso azzurro, 9-8

PRIMO SET – Molto bravo Nicolai che, ad una mano, chiude in elevazione: 7-7

PRIMO SET – Più reattivi ed esplosivi gli argentini, 5-7

PRIMO SET – Prova ad entrare in partita anche Paolo Nicolai, 4-5

PRIMO SET – Prima un muro vincente argentino, poi la reazione azzurra: 3-4

PRIMO SET – Il primo minibreak della partita è argentino, 3-1 con un ottimo punto a rete

PRIMO SET – Molto bene Cottafava, 1-1

19.00 – TUTTO PRONTO, SI COMINCIA

18.58 – Ecco i giocatori, parte la presentazione

18.55 – Tra poco le due coppie entreranno in campo

18.52 – Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Cottafava/Nicolai e Capogrosso/Capogrosso. In Messico si comincia a fare sul serio con gli incontri ad eliminazione diretta, si parte con i sedicesimi di finale