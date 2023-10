Gottardi/Menegatti-Vergé-Depré/Mader oggi in tv: orario e diretta streaming sedicesimi Mondiali beach volley Tlaxcala 2023

Tutto pronto per Gottardi/Menegatti-Vergé-Depré/Mader, partita valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali di beach volley 2023, in corso di svolgimento a Tlaxcala (Messico). Le azzurre Valentina Gottardi e Marta Menegatti, seconde classificate nella Pool J, tornano in campo per conquistare la vittoria e proseguire l’avventura iridata. Serve però una grande prestazione per superare la temibile coppia svizzera composta da Anouk Vergé-Dépré e Joana Mader, vincitrice del girone L. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e passerà il turno? L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane di mercoledì 11 ottobre all’El Pana Bullring di Apizaco, in Messico. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita della fase a gironi del Mondiale di beach volley 2023 di Tlaxcala, che mette in palio anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024.

STREAMING E TV – La partita Gottardi/Menegatti-Vergé-Depré/Mader dei Mondiali di beach volley di Tlaxcala 2023 sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.