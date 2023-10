Gottardi/Menegatti-Mariafe/Clancy stanotte in tv: orario e diretta streaming ottavi Mondiali beach volley Tlaxcala 2023

Sta per terminare il conto alla rivescia per Gottardi/Menegatti-Mariafe/Clancy, partita valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di beach volley 2023, in corso di svolgimento a Tlaxcala (Messico). Le azzurre Valentina Gottardi e Marta Menegatti, dopo aver battuto le svizzere Vergé-Depré/Mader, tornano in campo per conquistare un’altra vittoria e proseguire l’avventura iridata. Serve però una grande prestazione contro la coppia australiana composta da Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy, reduce dal successo contro le tedesche Ittlinger/Borger. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e passerà il turno? L’appuntamento è per le ore 1.00 della notte italiana tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre all’El Pana Bullring di Apizaco, in Messico. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita del Mondiale di beach volley 2023 di Tlaxcala, che mette in palio anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024.

STREAMING E TV – La partita Gottardi/Menegatti-Mariafe/Clancy dei Mondiali di beach volley di Tlaxcala 2023 sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.