Europei beach volley Vienna 2023, Cottafava/Nicolai vincono il derby contro Lupo/Rossi

Nella prima giornata della fase a gironi degli Europei di beach volley di Vienna 2023, sono Samuele Cottafava e Paolo Nicolai ad avere la meglio nel derby azzurro contro Daniele Lupo ed Enrico Rossi. Nicolai e Lupo, avversari dopo lo storico argento olimpico a Rio 2016, subito opposto l’uno contro l’altro sulla sabbia austriaca. La spunta Nicolai che, in coppia con Cottafava, ha preso sin da subito in mano le redini dell’incontro. Lupo e Rossi provano a rientrare nel primo set ma alzano bandiera bianca sul 21-18, non c’è storia invece nel secondo parziale, perso per 21-8. Il regolamento prevede che la prima classificata di ogni Pool accede agli ottavi di finale, seconda e terza coppia ai sedicesimi mentre la quarta verrà eliminata.

