Calendario Mondiali beach volley Tlaxcala 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Mondiali di beach volley 2023, in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Grande attesa per la rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegnerà anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024. L’Italia si presenta al via con tre coppie maschili ed una femminile: Samuele Cottafava/Paolo Nicolai, Daniele Lupo/Enrico Rossi, Alex Ranghieri/Adrian Carambula e Valentina Gottardi/Marta Menegatti.

STREAMING E TV – L’intero evento sarà visibile previo abbonamento su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione internazionale, mentre non è ancora noto se ci sarà copertura televisiva in Italia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (otto ore in più rispetto al Messico) delle partite dei Mondiali di beach volley 2023.

Calendario Mondiali beach volley 2023

Orari italiani (8 ore in più rispetto a Tlaxcala)

VENERDI’ 6 OTTOBRE

22.30 Mol A./Sorum C.-Monjane/Ainadino Martinho (Pool A, uomini)

22.30 Ahman/Hellvig-Leon/Marcos (Pool B, uomini)

22.30 Hodges/Schubert-Pedrosa/Campos (Pool B, uomini)

22.30 Ranghieri/Carambula-Mora/Lopez (Pool E, uomini)

23.30 Boermans/de Groot-Lupo/Rossi (Pool A, uomini)

23.30 Krou/Gauthier-Rat-Mol H./Berntsen (Pool C, uomini)

23.30 George/Andre-Jawo/Koita (Pool D, uomini)

23.30 Horl/Horst-Seidl R./Pristauz (Pool E, uomini)

SABATO 7 OTTOBRE

00.20 Agatha/Rebecca-Ittlinger/Borger (Pool C, donne)

00.30 Carol/Barbara-Nnoruga/Franco (Pool F, donne)

00.30 Ludwig/Lippmann-Ishii/Mizoe (Pool F, donne)

00.30 Cannon/Kraft-Alvarez M./Moreno (Pool I, donne)

3.00 Hughes/Cheng-Albarran/Vidaurrazaga (Pool C, donne)

3.00 Xue/X.Y. Xia-Torres/Rivera (Pool I, donne)

3.00 Cottafava/Nicolai-Barajas/Cruz (Pool H, donne)

3.00 Herrera/Gavira-McHugh/Burnett (Pool H, donne)

4.00 Gutierrez/Flores-Vanessa/Sinaportar (Pool L, donne)

4.00 Vergé-Depré A./Mader-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Pool L, donne)

4.00 Evandro/Arthur-Galindo/Aguirre (Pool I, uomini)

4.00 Sarabia/Virgen-Abicha/El Azhari (Pool L, uomini)

5.00 Partain/Benesh-Peter/Hernan (Pool C, uomini)

5.00 Crabb Tr./Brunner-Popov/Reznik (Pool D, uomini)

5.00 Perusic/Schweiner-Alayo/Diaz (Pool I, uomini)

5.00 Vitor Felipe/Renato-Schachter/Dearing (Pool L, uomini)

17.00 Placette/Richard-Ahtiainen/Lahti (Pool A, donne)

17.00 Gruszczynska/Wachowicz-Liliana/Paula (Pool E, donne)

17.00 Huberli/Brunner-Ariana/Karelys (Pool G, donne)

17.00 Tina/Anastasija-Gallay/Pereyra (Pool G, donne)

18.00 Ana Patricia/Duda-Rivas Zapata/Chris (Pool A, donne)

18.00 Hermannova/Stochlova-Erika/Michelle (Pool D, donne)

18.00 Stam/Schoon-Navas/Gonzalez (Pool H, donne)

18.00 Esmée/Zoé-Pavan/McBain (Pool H, donne)

19.00 Ehlers/Wickler-Aravena/Droguett (Pool F, uomini)

19.00 Schalk/Bourne-Kantor/Zdybek (Pool F, uomini)

19.00 Losiak/Bryl-Bassereau/Lyneel (Pool K, uomini)

19.00 Ranghieri/Carambula-Seidl R./Pristauz (Pool E, uomini)

20.00 Brouwer/Meeuwsen-T. Pithak/T. Poravid (Pool J, uomini)

20.00 Mol A./Sorum C.-Lupo/Rossi (Pool A, uomini)

20.00 Krou/Gauthier-Rat-Peter/Hernan (Pool C, uomini)

20.00 Horl/Horst-Mora/Lopez (Pool E, uomini)

22.30 Andressa/Vitoria-Paulikiene/Raupelyte (Pool B, donne)

22.30 Muller/Tillmann-Alix/Harward (Pool K, donne)

22.30 Taina/Victoria-J. Dong/Wang (Pool K, donne)

22.30 Pedro Solberg/Guto-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Pool G, uomini)

23.30 Nuss/Kloth-Akiko/Yurika (Pool B, donne)

23.30 Mariafe/Clancy-Almanzar/Payano (Pool E, donne)

23.30 Gottardi/Menegatti-Quesada/Williams (Pool J, donne)

23.30 Scoles/Flint-Klinger D./Klinger R. (Pool J, donne)

DOMENICA 8 OTTOBRE

00.30 Melissa/Brandie-Yakki/Mahassine (Pool D, donne)

00.30 Immers/van de Velde-Nicolaidis/Carracher (Pool J, uomini)

00.30 Grimalt M./Grimalt E.-Capogrosso N./Capogrosso T. (Pool K, uomini)

00.30 George/Andre-Popov/Reznik (Pool D, uomini)

3.00 Hughes/Cheng-Ittlinger/Borger (Pool C, donne)

3.00 Carol/Barbara-Ishii/Mizoe (Pool F, donne)

3.00 Ludwig/Lippmann-Nnoruga/Franco (Pool F, donne)

3.00 Boermans/de Groot-Monjane/Ainadino Martinho (Pool A, uomini)

4.00 Agatha/Rebecca-Albarran/Vidaurrazaga (Pool C, donne)

4.00 Cannon/Kraft-Torres/Rivera (Pool I, donne)

4.00 Gutierrez/Flores-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Pool L, donne)

4.00 Vergé-Depré A./Mader-Vanessa/Sinaportar (Pool L, donne)

5.00 Xue/X. Y. Xia-Alvarez M./Moreno (Pool I, donne)

5.00 Cherif/Ahmed-Blanco/Garcia (Pool G, uomini)

5.00 Partain/Benesh-Mol H./Berntsen (Pool C, uomini)

5.00 Crabb Tr./Brunner-Jawo/Koita (Pool D, uomini)

17.00 Gruszczynska/Wachowicz-Almanzar/Pavano (Pool E, donne)

17.00 Ahman/Hellvig-Pedrosa/Campos (Pool B, uomini)

17.00 Hodges/Schubert-Leon/Marcos (Pool B, uomini)

17.00 Losiak/Bryl-Capogrosso N./Capogrosso T. (Pool K, uomini)

18.00 Placette/Richard-Rivas Capata/Chris (Pool A, donne)

18.00 Hermannova/Stochlova-Yakki/Mahassine (Pool D, donne)

18.00 Ehlers/Wickler-Kantor/Zdybek (Pool F, uomini)

18.00 Schalk/Bourne-Aravena/Droguett (Pool F, uomini)

19.00 Ana Patricia/Duda-Ahtiainen/Lahti (Pool A, donne)

19.00 Huberli/Brunner-Gallay/Pereyra (Pool G, donne)

19.00 Tina/Anastasija-Ariana/Karelys (Pool G, donne)

19.00 Pedro Solberg/Guto-BLanco/Garcia (Pool G, uomini)

20.00 Stam/Schoon-Pavan/McBain (Pool H, donne)

20.00 Esmée/Zoé-Navas/Gonzalez (Pool H, donne)

20.00 Evandro/Arthur-Alayo/Diaz (Pool I, uomini)

20.00 Mol A./Sorum C.-Boermans/de Groot (Pool A, uomini)

22.30 Muller/Tillmann-J. Dong/Wang (Pool K, donne)

22.30 Taina/VIctoria-Alix/Harward (Pool K, donne)

22.30 Cherif/Ahmed-HA Likejiang/Wu Jiaxin (Pool G, uomini)

22.30 Grimalt M./Grimalt E.-Bassereau/Lyneel (Pool K, uomini)

23.30 Mariafe/Clancy-Liliana/Paula (Pool E, donne)

23.30 Lupo/Rossi-Monjane/Ainadino Martinho (Pool A, uomini)

23.30 Partain/Benesh-Krou/Gauthier-Rat (Pool C, uomini)

23.30 Mol H./Berntsen-Peter/Hernan (Pool C, uomini)

LUNEDI’ 9 OTTOBRE

00.30 Nuss/Kloth-Paulikiene/Raupelyte (Pool B, donne)

00.30 Brouwer/Meeuwsen-Nicolaidis/Carracher (Pool J, uomini)

00.30 Immers/van de Velde-T. Pithak/T. Poravid (Pool J, uomini)

00.30 Ranghieri/Carambula-Horl/Horst (Pool E, uomini)

3.00 Andressa/Vitoria-Akiko/Yurika (Pool B, donne)

3.00 Melissa/Brandie-Erika/Michelle (Pool D, donne)

3.00 Gottardi/Menegatti-Klinger D./Klinger R. (Pool J, donne)

3.00 Scoles/Flint-Quesada/Williams (Pool J, donne)

4.00 Cottafava/Nicolai-McHugh/Burnett (Pool H, uomini)

4.00 Herrera/Gavira-Barajas/Cruz (Pool H, uomini)

4.00 Perusic/Schweiner-Galindo/Aguirre (Pool I, uomini)

4.00 Sarabia/Virgen-Schachter/Dearing (Pool L, uomini)

5.00 Vitor Felipe/Renato-Abicha/El Azhari (Pool L, uomini)

5.00 George/Andre-Crabb Tr./Brunner (Pool D, uomini)

5.00 Popov/Reznik-Jawo/Koita (Pool D, uomini)

5.00 Seidl R./Pristauz-Mora/Lopez (Pool E, uomini)

17.00 Mariafe/Clancy-Gruszczynska/Wachowicz (Pool E, donne)

17.00 Ehlers/Wickler-Schalk/Bourne (Pool F, uomini)

17.00 Kantor/Zdybek-Aravena/Droguett (Pool F, uomini)

17.00 Losiak/Bryl/Grimalt M./Grimalt E. (Pool K, uomini)

18.00 Ahtiainen/Lahti-Rivas Zapata/Chris (Pool A, donne)

18.00 Liliana/Paula-Almanzar/Payano (Pool E, donne)

18.00 Ahman/Hellvig-Hodges/Schubert (Pool B, uomini)

18.00 Pedrosa/Campos-Leon/Marcos (Pool B, uomini)

19.00 Ana Patricia/Duda-Placette/Richard (Pool A, donne)

19.00 Carol/Barbara-Ludwig/Lippmann (Pool F, donne)

19.00 Ishii/Mizoe-Nnoruga/Franco (Pool F, donne)

19.00 Evandro/Arthur-Perusic/Schweiner (Pool I, uomini)

20.00 Huberli/Brunner-Tina Anastasija (Pool G, donne)

20.00 Gallay/Pereyra-Ariana/Karelys (Pool G, donne)

20.00 Cherif/Ahmed-Pedro Solberg/Guto (Pool G, uomini)

20.00 Capogrosso N./Capogrosso T.-Bassereau/Lyneel (Pool K, uomini)

22.30 Nuss/Kloth-Andressa/Vitoria (Pool B, donne)

22.30 Melissa/Brandie-Hermannova/Stochlova (Pool D, donne)

22.30 Stam/Schoon-Esmée/Zoé (Pool H, donne)

22.30 Pavan/McBain-Navas/Gonzalez (Pool H, donne)

23.30 Paulikiene/Raupelyte-Akiko/Yurika (Pool B, donne)

23.30 Erika/Michelle-Yakki/Mahassine (Pool D, donne)

23.30 Gottardi/Menegatti-Scoles/Flint (Pool J, donne)

23.30 Klinger D./Klinger R.-Quesada/Williams (Pool J, donne)

MARTEDI’ 10 OTTOBRE

00.30 HA Likejiang/Wu Jiaxin-Blanco/Garcia (Pool G, uomini)

00.30 Brouwer/Meeuwsen-Immers/van de Velde (Pool J, uomini)

00.30 Nicolaidis/Carracher-T. Pithak/T. Poravid (Pool J, uomini)

00.30 Schachter/Dearing-Abicha/El Azhari (Pool L, uomini)

3.00 Ittlinger/Borger-Albarran/Vidaurrazaga (Pool C, donne)

3.00 Alvarez M./Moreno-Torres/Rivera (Pool I, donne)

3.00 Gutierrez/Flores-Vergé-Depré A./Mader (Pool L, donne)

3.00 Naraphornrapat/Worapeerachayakorn-Vanessa/Sinaportar (Pool L, donne)

4.00 Cottafava/Nicolai-Herrera/Gavira (Pool H, uomini)

4.00 McHugh/Burnett-Barajas/Cruz (Pool H, uomini)

4.00 Alayo/Diaz-Galindo/Aguirre (Pool I, uomini)

4.00 Sarabia/Virgen-Vitor Felipe/Renato (Pool L, uomini)

5.00 Hughes/Cheng-Agatha/Rebecca (Pool C, donne)

5.00 Xue/X. Y. Xie-Cannon/Kraft (Pool I, donne)

5.00 Muller/Tillmann-Taina/Victoria (Pool K, donne)

5.00 J. Dong/Wang-Alix/Harward (Pool K, donne)

Orario da definire Lucky Loser Round femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Lucky Loser Round femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Lucky Loser Round femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Lucky Loser Round femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Lucky Loser Round maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Lucky Loser Round maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Lucky Loser Round maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Lucky Loser Round maschile (in attesa del sorteggio)

MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 femminile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

Orario da definire Round of 32 maschile (in attesa del sorteggio)

GIOVEDI’ 12 OTTOBRE

Orario da definire Ottavo di finale femminile

Orario da definire Ottavo di finale femminile

Orario da definire Ottavo di finale femminile

Orario da definire Ottavo di finale femminile

Orario da definire Ottavo di finale femminile

Orario da definire Ottavo di finale femminile

Orario da definire Ottavo di finale femminile

Orario da definire Ottavo di finale femminile

Orario da definire Ottavo di finale maschile

Orario da definire Ottavo di finale maschile

Orario da definire Ottavo di finale maschile

Orario da definire Ottavo di finale maschile

Orario da definire Ottavo di finale maschile

Orario da definire Ottavo di finale maschile

Orario da definire Ottavo di finale maschile

Orario da definire Ottavo di finale maschile

VENERDI’ 13 OTTOBRE

Orario da definire Quarto di finale femminile

Orario da definire Quarto di finale femminile

Orario da definire Quarto di finale femminile

Orario da definire Quarto di finale femminile

Orario da definire Quarto di finale maschile

Orario da definire Quarto di finale maschile

Orario da definire Quarto di finale maschile

Orario da definire Quarto di finale maschile

SABATO 14 OTTOBRE

Orario da definire Semifinale femminile

Orario da definire Semifinale femminile

Orario da definire Semifinale maschile

Orario da definire Semifinale maschile

DOMENICA 15 OTTOBRE

Orario da definire Finale per il bronzo femminile

Orario da definire Finale per l’oro femminile

Orario da definire Finale per il bronzo maschile

Orario da definire Finale per l’oro maschile