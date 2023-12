Calendario Finali beach volley Pro Tour 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario delle Finali del Beach Pro Tour 2023 di beach volley, in programma a Doha (Qatar) da mercoledì 6 a sabato 9 dicembre. Cala il sipario sulla ricchissima stagione del beach volley con un ultimo appuntamento che si preannuncia ancora una volta spettacolare. Al via le migliori dieci coppie al mondo sia tra le donne che tra gli uomini: chi trionferà? L’Italia scende sulla sabbia con due coppie, entrambe maschili: Adrian Carambula ed Alex Ranghieri e Samuele Cottafava e Paolo Nicolai.

STREAMING E TV – L’intero evento sarà visibile previo abbonamento su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione internazionale, mentre non è prevista copertura televisiva in Italia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (due ore in meno rispetto al Qatar) delle finali del Beach Pro Tour 2023.

Calendario Finali Beach Pro Tour 2023

Orari italiani (2 ore in meno rispetto a Doha)

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE

11.00 Hughes/Cheng USA-Muller/Tillmann GER (Pool A, donne)

11.00 Ana Patricia/Duda BRA-Tina/Anastasija LAT (Pool A, donne)

12.00 Mariafe/Clancy AUS-Huberli/Brunner SUI (Pool B, donne)

12.00 Nuss/Kloth USA-Taina/Victoria BRA (Pool B, donne)

13.00 Perusic/Schweiner CZE-Cottafava/Nicolai ITA (Pool A, uomini)

13.00 Cherif/Ahmen QAT-Losiak/Bryl POL (Pool A, uomini)

14.00 Ahman/Hellvig SWE-Ehlers/Wickler GER (Pool B, uomini)

14.00 Mol A./Sorum C. NOR-George/Andre BRA (Pool B, uomini)

16.00 Hughes/Cheng USA-Melissa/Brandie CAN (Pool A, donne)

16.00 Ana Patricia/Duda BRA-Muller/Tillmann GER (Pool A, donne)

17.00 Nuss/Kloth USA-Huberli/Brunner SUI (Pool B, donne)

17.00 Mariafe/Clancy AUS-Stam/Schoon NED (Pool B, donne)

18.00 Perusic/Schweriner CZE-Partain/Banesh USA (Pool A, uomini)

18.00 Cherif/Ahmed QAT-Cottafava/Nicolai ITA (Pool A, uomini)

19.00 Mol A./Sorum C. NOR-Ehlers/Wickler GER (Pool B, uomini)

19.00 Ahman/Hellvig SWE-Carambula/Ranghieri ITA (Pool B, uomini)

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE

11.00 Tina/Anastasija LAT-Melissa/Brandie CAN (Pool A, donne)

11.00 Ana Patricia/Duda BRA-Hughes/Cheng (Pool A, donne)

12.00 Taina/Victoria BRA-Stam/Schoon NED (Pool B, donne)

12.00 Nuss/Kloth USA-Mariafe/Clancy AUS (Pool B, donne)

13.00 Losiak/Bryl POL-Partain/Banesh USA (Pool A, uomini)

13.00 Cherif/Ahmed QAT-Perusic/Schweiner CZE (Pool A, uomini)

14.00 George/Andre BRA-Carambula/Ranghieri ITA (Pool B, uomini)

14.00 Mol A./Sorum C. NOR-Ahman/Hellvig SWE (Pool B, uomini)

16.00 Ana Patricia/Duda BRA-Melissa/Brandie CAN (Pool A, donne)

16.00 Tina/Anastasija LAT-Muller/Tillmann GER (Pool A, donne)

17.00 Nuss/Kloth USA-Stam/Schoon NED (Pool B, donne)

17.00 Taina/Victoria BRA-Huberli/Brunner SUI (Pool B, donne)

18.00 Cherif/Ahmed QAT-Partain/Benesh USA (Pool A, uomini)

18.00 Losiak/Bryl POL-Cottafava/Nicolai ITA (Pool A, uomini)

19.00 Mol A./Sorum C. NOR-Carambula/Ranghieri ITA (Pool B, uomini)

19.00 George/Andre BRA-Ehlers/Wickler GER (Pool B, uomini)

VENERDI’ 8 DICEMBRE

12.00 Melissa/Brandie CAN-Muller/Tillmann GER (Pool A, donne)

12.00 Hughes/Cheng USA-Tina/Anastasija LAT (Pool A, donne)

13.00 Stam/Schoon NED-Huberli/Brunner SUI (Pool B, donne)

13.00 Mariafe/Clancy AUS-Taina/Victoria BRA (Pool B, donne)

14.00 Partain/Benesh USA-Cottafava/Nicolai ITA (Pool A, uomini)

14.00 Perusic/Schweiner CZE-Losiak/Bryl POL (Pool A, uomini)

15.00 Carambula/Ranghieri ITA-Ehlers/Wickler GER (Pool B, uomini)

15.00 Ahman/Hellwig SWE-George/Andre BRA (Pool B, uomini)

Quarti di finale (da definire)

SABATO 9 DICEMBRE

Semifinali (da definire)

Finale terzo posto maschile (da definire)

Finale terzo posto femminile (da definire)

Finale primo posto maschile (da definire)

Finale primo posto femminile (da definire)