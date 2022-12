Calendario beach volley 2023 completo: tutti gli eventi e le date

Si preannuncia un nuovo emozionante anno per il beach volley: ecco il calendario completo 2023 per non perdersi davvero nulla. L’Italia torna sulla sabbia con due coppie ormai consolidate (Marta Menegatti/Valentina Gottardi e Paolo Nicolai/Samuele Cottafava) e nuovi binomi, tutti pronti a lanciarsi nel lungo percorso verso le Olimpiadi di Parigi 2024. L’anno si apre con le finali del Beach Pro Tour 2022 a Doha, mentre i momenti clou saranno gli Europei di Vienna e i Mondiali in Messico. Da seguire con attenzione anche tutte le tappe di Pro Tour, fondamentali in ottica Ranking Olimpico e dunque qualificazione a cinque cerchi. Scopriamo dunque tutti gli eventi del 2023 (in blu Mondiali ed Europei; in rosso i tornei di qualificazione olimpica; in verde le tappe principali del Beach Pro Tour, da intendersi sia maschili che femminili ove non diversamente indicato).

26 gennaio-29 gennaio: Beach Pro Tour Finals 2022 a Doha (Qatar)

1 febbraio-5 febbraio: Beach Pro Tour “Elite 16” di Doha (Qatar)

16 marzo-19 marzo: Beach Pro Tour “Challenge” di La Paz (Messico)

16 marzo-19 marzo: Beach Pro Tour “Futures” di Mt. Maunganui Beach (Nuova Zelanda)

22 marzo-23 marzo: Beach Pro Tour “Elite 16” di Tepic (Messico)

29 marzo-2 aprile: Beach Pro Tour “Futures” di Coolangatta Beach (Australia)

5 aprile-8 aprile: Beach Pro Tour “Futures” a Tahiti (solo uomini)

6 aprile-9 aprile: Beach Pro Tour “Challenge” di Itapema (Brasile)

13 aprile-16 aprile: Beach Pro Tour “Challenge” di Saquarema (Brasile)

20 aprile-23 aprile: Beach Pro Tour “Futures” di Satun (Tailandia)

8 giugno-11 giugno: Beach Pro Tour “Futures” di Ha Long (Vietnam)

15 giugno-18 giugno: Beach Pro Tour “Challenge” di Jurmala (Lettonia)

5 luglio-9 luglio: Beach Pro Tour “Elite 16” di Gstaad (Svizzera)

13 luglio-16 luglio: Beach Pro Tour “Challenge” in Portogallo

26 luglio-30 luglio: Beach Pro Tour “Elite 16” di Montreal (Canada)

2 agosto-6 agosto: Europei di Vienna (Austria)

6 agosto-12 agosto: World Beach Games di Bali (Indonesia) – Beach volley 4×4

16 agosto-20 agosto: Beach Pro Tour “Elite 16” di Amburgo (Germania)

2 settembre-9 settembre: Mediterranean Beach Games di Heraklion (Grecia)

27 settembre-1 ottobre: Beach Pro Tour “Elite 16” di Parigi (Francia)

6 ottobre-15 ottobre: Mondiali di Tlaxcala (Messico)

26 ottobre-29 ottobre: Beach Pro Tour “Challenge” nelle Maldive

1 novembre-5 novembre: Beach Pro Tour “Elite 16” di Città del Capo (Sudafrica)

8 novembre-12 novembre: Beach Pro Tour “Elite 16” di Dubai (Emirati Arabi Uniti)

8 novembre-12 novembre: Mondiali Under 21 in Tailandia

22 novembre-26 novembre: Beach Pro Tour “Elite 16” in Australia

30 novembre-3 dicembre: Beach Pro Tour “Challenge” nelle Filippine