Bianchin/Scampoli-Sinisalo/Parkkinen oggi in tv: orario e diretta streaming sedicesimi Europei beach volley Vienna 2023

Tutto pronto per Bianchin/Scampoli-Sinisalo/Parkkinen, partita valevole per il Round of 24 degli Europei di Vienna 2023 di beach volley. Le azzurre Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, reduci da una sconfitta ed una vittoria, tornano sulla sabbia per provare a superare il primo turno ad eliminazione diretta. Dall’altra parte della rete c’è la coppia finlandese composta da Sara Sinisalo ed Anniina Parkkinen, che arrivano anch’esse da un successo ed un ko. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e passerà il turno? L’appuntamento è per le ore 14.00 di giovedì 3 agosto alla Danube Insel di Vienna, in Austria. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Bianchin/Scampoli-Sinisalo/Parkkinen degli Europei di beach volley di Vienna 2023.

STREAMING E TV – La partita Bianchin/Scampoli-Sinisalo/Parkkinen degli Europei di Vienna 2023 sarà visibile sulla piattaforma della CEV Eurovolley.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento, ma anche sul canale YouTube European Volleyball. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.