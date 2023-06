Beach volley, World Tour 2023: bis azzurro a Lecce, trionfano Scampoli/Bianchin e Benzi/Bonifazi

Doppio trionfo azzurro in entrambi i rami del tabellone della tappa di Lecce del Beach Pro Tour ‘Future’ 2023. Sulla spiaggia di San Cataldo, a Lecce, Claudia Scampoli e Margherita Bianchin hanno trionfato grazie al successo in finale contro la Polonia, mentre Carlo Bonifazi e Davide Benzi hanno chiuso il torneo con la vittoria inflitta alla Repubblica Ceca. La coppia femminile, dopo lo splendido rendimento in Pool A, ha prima eliminato le connazionali Sestini/Ditta e le canadesi Dunn/Furlan, per poi superare per 2-1 (19-21, 21-19, 15-10) in finale le polacche Kociolek/Lodej. Splendido cammino anche per Davide Benzi e Carlo Bonifazi che si sono imposti nell’ultimo atto contro i cechi Oliva/Trousil, battuti con un secco 2-0 (21-15, 21-16). La finale è stata raggiunta grazie anche ad un girone superato a punteggio pieno. Successivamente gli azzurri hanno siglato le vittorie (2-0 ai quarti) contro l’Olanda e contro la coppia tricolore composta da Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich in semifinale (2-1).