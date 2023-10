Beach Volley, Mondiali Tlaxcala 2023: sconfitte per Gottardi/Menegatti e Nicolai/Cottafava

Nottata amara per il beach volley azzurro in quel di Tlaxcala, Messico, dove sono in corso i Mondiali del 2023. Dopo la sconfitta arrivata nella serata italiana di ieri di Bianchin/Scampoli, eliminate dalla competizione, l’Italia fa i conti con un altro paio di ok, seppur non decisivi a livello di qualificazione. Gottardi/Menegatti perdono contro le statunitense Scoles/Flint il match che assegnava il primo posto nel girone J del torneo femminile. Un’affermazione netta per il duo americano, uscito vincitore dal match con il punteggio di 21-14 e 21-18.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

Prima sconfitta nel torneo anche per Nicolai/Cottafava, che dopo i due successi inaugurali sono stati sorpresi dalla coppai Herrera/Gavira contro la quale avevano sempre vinto nei precedenti scontri diretti disputati in stagione. Anche in questo una vittoria abbastanza schiacciante per la coppia avversaria, in grado di imporsi 21-15 e 21-18. Gli spagnoli vanno a prendersi il primo posto nel girone, mentreil tandem azzurro arriva ai sedicesimi di finale da secondo in classifica.

FORMULA E REGOLAMENTO

TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

SEDICESIMI – Nicolai e Cottafava affronteranno ai sedicesimi gli argentini Capogrosso, mentre, sempre a livello maschile, Lupo/Rossi dovranno vedersela contro i cubani Alayo/Diaz e Ranghieri/Carambula affronteranno i cinese Ha/Wu. Nel tabellone femminile l’unica coppia azzurra ancora in vita Gottardi/Menegatti, scenderà in campo contro le svizzere Vergé-Dépré/Mader.